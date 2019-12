O grupo paulista Ânima Educação publicou em seu site, na noite desta quinta-feira (12), a aquisição do Centro Universitário Curitiba (UniCuritiba). O valor do investimento foi de R$ 130 milhões. O negócio ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O UniCuritiba tem 70 anos de história, 19 cursos de graduação, mais de 20 opções de especialização, além de mestrado e doutorado em Direito, atendendo cerca de 5,2 mil estudantes. A Gazeta do Povo tentou contato com a UniCuritiba, mas foi informada que não havia ninguém disponível para o atendimento.

Em 2019, o Ânima já anunciou outra aquisição, da rede de ensino Ages. Com aproximadamente 112 mil alunos em seis instituições de ensino superior: Una (MG e GO), Universidade São Judas (SP), UniBH (MG), UniSociesc (SC e PR) e AGES (BA e SE).

É a segunda grande instituição de ensino superior do Paraná a ser vendida em um semana. Na quinta-feira passada (5), foi o anúncio do negócio entre Universidade Positivo e o grupo Cruzeiro do Sul.