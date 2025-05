Delivery de celular? Operação tem policial aposentado como alvo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas, inserção de celulares em unidade prisional e outros crimes ocorridos no interior do Complexo Penitenciário de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, está sendo procurado nesta terça-feira (27) por policiais da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

O objetivo da ação da PCPR é cumprir sete mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Curitiba, Piraquara, Colombo, Campina Grande do Sul e Quatro Barras.

A investigação apontou que um policial penal aposentado está envolvido nos crimes. “Apuramos que ele recebia valores para introduzir drogas e celulares dentro da unidade prisional”, disse a delegada Juliana Cordeiro, que coordena o inquérito.

