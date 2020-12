Excepcionalmente nesse domingo (20), a Feira do Largo da Ordem volta a funcionar em Curitiba, com horário estendido das 9h às 17h. Segundo a prefeitura, o novo decreto municipal nº 1710, publicado na quinta-feira (17/12), abriu uma exceção para abertura do comércio no domingo anterior ao Natal.

Vale lembrar que, desde agosto, a Feira do Largo da Ordem também funciona aos sábados, das 9h às 14h. A cada dia são no máximo 300 barracas de artesãos.

“É uma alternativa para o público poder comprar os produtos de artesãos, designers e artistas de Curitiba e região, que também são ótimas opções de presentes para o Natal”, disse Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo.

Aberta, mas com cuidados!

Regras de prevenção ao coronavírus devem ser seguidas para o funcionamento da Feirinha do Largo, como uso obrigatório de máscara, disponibilidade de álcool em gel, distanciamento de dois metros entre cada barraca e apenas um artesão por unidade.