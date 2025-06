De píton a dragão: fotos dos animais exóticos resgatados no Paraná

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu dezenas de animais silvestres e exóticos nesta terça-feira (17). A ação resultou na prisão em flagrante de 16 pessoas em 12 municípios do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Em Curitiba, 41 animais resgatados estão sob os cuidados do Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

A partir desta quarta-feira (18), os animais passam por avaliações clínicas e exames laboratoriais para possível reintrodução à natureza. Os testes incluem análises sanitárias, de saúde e bem-estar, realizadas por uma equipe multidisciplinar formada por biólogos, veterinários e técnicos em meio ambiente.

+ Leia mais Grupo fingia ser do Exército para aplicar golpes em concursados em Curitiba

No entanto, alguns dos animais, vítimas de maus tratos, exemplares de espécies exóticas ou que não terão condições de voltar ao seus habitats. Esses serão destinados a estabelecimentos credenciados pelo IAT, como criadouros, zoológicos e mantenedores.

Confira algumas das espécies resgatadas pela PCPR a seguir:

Axolote (Ambystoma mexicanum)

Espécie é nativa do México. Imagem: Pixabay.

Popularizado pelo jogo “Minecraft” em 2021, o axolote é uma salamandra mexicana ameaçada de extinção desde 2019. Pode medir de 15 a 45 cm, sendo 23 cm o tamanho mais comum. É conhecido pela capacidade de regenerar membros e se alimenta de girinos, insetos e pequenos invertebrados.

Jiboia (Boa constrictor)

Serpente não venenosa, encontrada em diversos continentes, pode ultrapassar 4 metros de comprimento e pesar mais de 30 kg. Apesar de boas nadadoras, preferem viver em terra firme, em troncos ocos e tocas abandonadas.

Píton albina (Python bivittatus)

Originária da Ásia, essa serpente exótica pode atingir até 8 metros e pesar 100 kg. Habita florestas tropicais úmidas, manguezais e planícies alagadas em países como Bangladesh e Camboja.

Milk snake (Lampropeltis triangulum)

Animais são uma espécie de coral real. Foto: SEDEST.

De pequeno porte, essa serpente exótica vive em regiões temperadas e tropicais da América do Norte e Central. Mede entre 60 e 90 cm e se alimenta de roedores, aves e répteis.

Corn snake (Pantherophis guttatus)

Natural da América do Norte, tem entre 60 cm e 1,80 metro. Alimenta-se de pequenos roedores e vive, em média, de 6 a 8 anos na natureza.

Cobra-rei (Lampropeltis getula)

Espécie encontrada do Canadá ao Equador, pode ultrapassar 2 metros. Alimenta-se de mamíferos, aves, lagartos e ovos.

Dragão barbudo (Pogona vitticeps)

Animais recebem o nome por causa de espinhos no pescoço. Foto: SEDEST.

Lagarto originário da Austrália, mede até 60 cm, incluindo a cauda. Possui espinhos no pescoço, que parecem uma barba, o que lhe dá o nome. A coloração varia do marrom ao dourado, com manchas mais claras e escuras que ajudam na camuflagem no ambiente natural.

Gecko-leopardo (Eublepharis macularius)

Originário do sudeste asiático, mede até 25 cm. Tem olhos grandes e corpo cilíndrico levemente achatado. A cor dos olhos varia do castanho ao dourado e a pupila não se fecha completamente, ficando uma pequena fresta sempre aberta.

Sapo Pac-Man (Ceratophrys cranwelli)

Ao morder, o sapo solta substâncias tóxicas, mas que não afetam humanos. Foto: SEDEST.

Nativo da América do Sul, esse sapo tem aparência arredondada e boca grande, o que lembra o personagem Pac-Man. A coloração selvagem é verde com marcações marrons. Machos medem até 10 cm e fêmeas, até 20 cm. Alimentam-se de invertebrados e pequenos vertebrados.

Sagui-preto (Saguinus niger)

Primata endêmico da Amazônia, mede entre 20 e 40 cm e pesa cerca de 500 gramas. Tem pelagem preta e manchas avermelhadas ou amareladas. As orelhas não possuem pelagem. Está ameaçado por perda de habitat e caça.