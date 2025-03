Day Use em Curitiba! locais fantásticos para espantar o calor excessivo!

Calor com recorde na temperatura em Curitiba. A vontade é cair na água, não é mesmo? A capital – ou mesmo na Região Metropolitana -, tem boas opções para curtir em família e dar um chega pra lá no calorão. Só não esqueça o protetor solar e hidratação especialmente na criançada a na turma “mais experiente”.

As alternativas ficam por conta do Day Use de clubes recreativos e parques aquáticos, além de cachoeiras. Confira abaixo, algumas dicas.

Araucária Acqua Park

O Araucária Acqua Park, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba está funcionando normalmente e com todos os brinquedos operando. O parque conta com churrasqueira com permissão para grupo de até oito pessoas da mesma família. Não é necessário fazer exame ou ter atestado. O valor é de R$ 74,50 para crianças de 5 a 12 anos, e idosos a partir de 60 anos. De 13 anos a 59 anos, a entrada custa R$149. Endereço: Rua Yoshiaki Nagano, 121 – Jardim Condor.

Telefone: (41) 3031-0303.

Site: www.araucariapark.com.br/

Estância Ouro Fino

A Estância Ouro Fino, em Bateias, no município de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. É um ponto bacana com piscinas de água mineral, sendo uma para adultos e duas para crianças, com um toboágua. O espaço possui mais de sete trilhas com diferentes níveis de dificuldade, todas identificadas por cores. Além disso, a Estância possui infraestrutura voltada para o entretenimento infantil, com parques equipados com balanços, escorregadores e outros brinquedos.

Os valores para adulto custa R$ 40 e meia entrada para estudantes, crianças de 4 a 12 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a R$ 20. As entradas podem ser parceladas no cartão de crédito. Os ingressos estão disponíveis no site oficial . O endereço da Estância é na Estrada Ouro Fino, s/n, em Bateias.

Recanto Salto Boa Vista

A 35 km de Curitiba, o Recanto Salto Boa Vista, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba oferece um combo perfeito para a diversão. Com trilhas, cachoeiras, balanças, tirolesas, e um parquinho, o local oferece uma atmosfera encantadora. Além disso, opção para um café rural. Com valores de R$35,00 a R$140 (a possibilidade de incluir café da manhã colonial ou cesta de piquenique), o Recanto tem a maior cachoeira na Grande Curitiba. O endereço é Mercado Gelasko 34. Mais informações no site oficial que tem todas as informações de passeios e valores.

Três Marias

No bairro São Braz fica o Clube Três Marias. O destaque fica para as quatro piscinas, sendo duas para adultos e duas para crianças. O custo diário para um adulto aproveitar o espaço é de R$ 50 ( 13 a 59 anos), sem a necessidade de fazer o exame médico. Crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 30 metade no Day Use. Pessoa na melhor idade e PCD pagam R$ 30.

Foto: Divulgação/Clube Três Marias.

O parque aquático do Três Marias possui área exclusiva para alimentação. O Clube Três Marias fica na Avenida Três Marias, 274, no Mercês.

Dicas para curtir a piscina

Para desfrutar melhor a piscina e evitar transtornos é preciso tomar alguns cuidados.

Tome uma ducha antes de entrar na piscina;

Tomar um banho antes de entrar na água é muito importante. Uma ducha gelada ajuda a manter a temperatura corporal mais próxima da água da piscina, evitando que os usuários sofram choques térmicos. Além disto, a ducha retira resíduos de produtos de beleza e outros fluídos que podem contaminar a água da piscina.

Segurança – A piscina deve ser evitada em dias de chuva, já que os elementos químicos na água são condutores elétricos e podem colocar a vida do banhista em risco com a queda de raios.

Protetor solar – O uso do protetor solar é indispensável para proteger a pele dos raios UV, que são prejudiciais à saúde e à pele. A aplicação deve ser renovada a cada 90 minutos e sempre após um mergulho, pois a água retira parte da proteção do corpo.

Horários – O melhor período para aproveitar a piscina e o sol sem correr riscos é antes das 10h e após às 16h. A exposição ao sol em excesso e fora desses horários pode causar queimaduras e aumentar o risco de câncer de pele.

