Temperatura próxima dos 30°graus e ideal para curtir o sábado (28) ao ar livre. Ideia perfeita, mas fique atento a possíveis temporais, especialmente a partir deste domingo (29). Tem virada no tempo a caminho e você pode conferir aqui mais detalhes.

Segundo o Simepar as taxas de instabilidade aumentam de forma bem significativa sobre o Paraná. A partir disso, pancadas de chuva com raios associados são esperadas a partir desta tarde. Segundo a previsão do tempo para Curitiba essa mudança pode ocorrer a partir deste sábado.

O meteorologista Samuel Braun explica que a maior umidade vai proporcionar chuva mais intensa. “Volta a possibilidade de chuva forte devido a uma massa de ar aquecida. Com mais umidade, favorece a chance de chuva. O risco aumenta de temporal para todo o estado e de maneira isolada, ou seja, não se pode determinar o município atingido”, relatou Samuel.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Previsão do tempo para Curitiba

Para Curitiba a máxima para o sábado é de 28°C. Essa onda de calor não colocou 2023 entre os anos mais quentes da história. Conforme o Simepar, o janeiro mais quente dos últimos cinco anos na capital paranaense foi em 2019, quando a média das temperaturas máximas chegou a 30°C. Outro ano quente foi em 2014, atingindo a média das temperaturas máximas de 29,8°C. Na atual temporada, a média está sendo de 26°C.

A chuva deve chegar a Curitiba a partir da tarde deste domingo, mais especificamente a partir das 16h e o acumulado previsto de chuva é de 9,2 mil[imetros.

Veja que incrível