A semana é de feriado de Tiradentes (21) e com as pessoas em casa devido a pandemia do novo coronavírus, usar o tempo livre aprender algo novo pode ser uma boa opção. Em Curitiba, cursos gratuitos a distância, palestras e workshops on-line irão abordar temas como transformação digital, FabLab, câmera do smartphone como ferramenta de venda, transformando ideias em resultados e Instagram. A inscrição é gratuita e tem a iniciativa do Vale do Pinhão, que promove a integração entre a prefeitura e outras parceiras em prol do desenvolvimento do município.

publicidade

LEIA MAIS – Clandestinos disputam passageiros e brigam com taxistas e motoristas de apps no Aeroporto Internacional de Curitiba

A programação começa nesta segunda-feira (20), às 15h, com a palestra “Redes, criatividade e transformação digital”. “Vamos fazer uma conexão entre experiências imersas no desafio de se digitalizar e remodelar sua forma de relacionamento social e econômico”, relatou João Paulo Mehl, fundador do Coletivo Soylocoporti e idealizador do Terraço Verde.

Instagram

Duas palestras on-line ocorrem na quinta-feira (23). Às 14h, ocorre o último módulo do curso “Modelo de Negócios”, que integra a programação 2020-2021 do Empreendedora Curitibana. Às 18h, ocorre a palestra “Como usar o Instagram para vender mais”, com a educadora digital e empreendedora Dany Angel.

Na sexta-feira (24), também estão agendados mais dois cursos on-line. Às 11h, as ações do FabLab da Prefeitura para o combate da covid-19 serão detalhadas por Alessandra Reis, da Agência Curitiba de Desenvolvimento. Às 15h, será oferecido o workshop “A câmera do seu celular como ferramenta de venda: mostre seu produto ou serviço”, com o fotógrafo publicitário e professor Brasilio Wille.

Com exceção do curso “Modelo de Negócios”, já com participação esgotada, os demais cursos on-line não precisam de inscrição. Basta acompanhar as capacitações no Facebook do Vale do Pinhão.