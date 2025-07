Cursos de graça para quem procura o 1º emprego em Curitiba

Os jovens que buscam o primeiro emprego podem participar de cursos profissionalizantes em Curitiba. O Instituto Tibagi oferece capacitações gratuitas de pré-aprendizagem, aprendizagem em eletromecânica, administração, auxiliar de produção e operador de computador para adolescentes a partir de 14 anos de idade.

Os interessados podem entrar em contato pelo (41) 9 98041122 ou e-mail atendimento@institutotibagi.org.br Os atendimentos são agendados. Os cursos acontecem durante a semana, das 8h às 18h, na Rua Santo Antônio, 365, Rebouças, Curitiba, e são ofertadas 55 vagas. Ao término, os participantes ainda são encaminhados às empresas que desejam contratar menores aprendizes.

Somente em 2024, o Instituto Tibagi ajudou 260 jovens a conseguir o primeiro emprego. A entidade sem fins lucrativos tem parcerias e conexões com indústrias, empresas dos mais variados setores e apoio do Ministério Público do Trabalho no Paraná, do Instituto Robert Bosch e da Rede Gerando Falcões.

Desafios no primeiro emprego

Entre as maiores dificuldades enfrentadas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e tem pouca idade estão a falta de experiência profissional, a dificuldade de comunicação e de relacionamento interpessoal, a urgência por resultados rápidos e a desmotivação se isso não acontecer.

“Trabalhamos o comportamento desses jovens e explicamos como se relacionar com outras pessoas num ambiente corporativo, como se comportar ao receber um feedback negativo, a importância do trabalho em equipe e o comprometimento com o futuro emprego”, conta a gestora do Instituto Tibagi, Regina Célia Vogliotti.

Qual a importância do primeiro emprego?

Começar a trabalhar na juventude traz mais responsabilidade aos adolescentes e um aprendizado essencial. Por conta disso, o incentivo para entrar no mercado mais cedo e com Carteira de Trabalho assinada é fundamental.

O primeiro emprego também ajuda a entender os interesses e aptidões pessoais, as dinâmicas corporativas, a cultura organizacional e as expectativas dos empregadores.

“Além do incremento da renda às famílias – na ordem de 35% a 40% – os jovens têm a liberdade de compra, a independência para realizar pequenos sonhos e o desafio de lidar com o dinheiro. Isso ajuda na educação financeira e na possibilidade de tomar decisões mais autônomas sobre a própria vida”, complementa Regina.

Mas para se destacar em meio à concorrência é preciso ser prestativo, comprometido e ter vontade de aprender. “As companhias valorizam mais a parte comportamental, a capacidade de resiliência e o espírito de equipe dos jovens, já que as ampresas fornecem a parte técnica”, destaca gestora do Instituto Tibagi.

Exemplo de sucesso

Foi o que aconteceu com Tainá Barbosa Nogueira. A jovem de 17 anos conheceu o Instituto Tibagi em 2023 e participou de dois projetos de capacitação – Cidadão do Amanhã e Jovem Falcão Tibagi – ao longo do ano.

Os projetos ofereceram mentorias de carreira e inteligência emocional, além de ferramentas para a construção do projeto de vida. Pouco tempo depois, Tainá entrou como aprendiz na Semage Manutenção Industrial, permanece na companhia e foi convidada a participar de um curso de inglês gratuito, que vai até dezembro.

“Proporcionamos uma boa educação e abrimos os caminhos para o primeiro emprego. Auxiliamos para que os jovens se tornem autônomos – cientes de seus direitos e deveres – sejam capazes de definir seus projetos de vida e de transformá-los em verdade”, explica a diretora administrativa do Instituto Tibagi, Maria José Resmer.

O Instituto Tibagi é uma Organização da Sociedade Civil que proporciona educação profissionalizante gratuita e de qualidade a jovens em situação de vulnerabilidade social. A entidade sem fins lucrativos atua na capital paranaense desde 1995 e ajuda a inserir menores aprendizes no mercado de trabalho, por meio de parcerias com dezenas de empresas dos mais variados ramos de atividades.