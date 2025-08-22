Curso inovador qualifica corretores imobiliários em Curitiba

A Confraria Imobiliária de Curitiba deu start nesta quinta-feira (21) em um projeto para turbinar o conhecimento dos corretores de imóveis. E não é mais um cursinho básico, não. É a Confraria Imobiliária Academy, que promete ser um divisor de águas na vida dos corretores.

Quem assina a curadoria do conteúdo é a Cris Alessi, figura conhecida quando o assunto é inovação e transformação digital no mercado imobiliário. A primeira turma já tem data marcada: 25 de agosto. Essa é a deixa para quem quer se destacar no mercado imobiliário da capital paranaense.

O curso foi montado em cima de três pilares bem importantes: Marketing & Vendas, Tecnologia e Desenvolvimento Humano. Cada um desses eixos tem quatro módulos, o que dá um total de 48 horas de aula espalhadas por quatro meses. E tem mais: as aulas são online e ao vivo, permitindo que os alunos interajam diretamente com os professores. Quem coordena a parada junto com a Cris Alessi é o Tomas Sparano Martins.

“Estamos oferecendo muito mais do que um curso tradicional. A Confraria Academy apresenta conteúdos atuais, atividades práticas, dinâmicas de grupo e muita interatividade, incentivando o networking entre os participantes. Além de um time de professores extremamente qualificado”, afirma Cris Alessi, curadora do curso.

O mercado imobiliário sempre foi competitivo, mas agora, com a transformação digital batendo à porta de todo mundo, é fundamental se atualizar. E essa é justamente a proposta da Confraria Academy: formar profissionais preparados para os desafios atuais do setor.

O formato online também é um facilitador para quem tem agenda apertada. Dá para acompanhar as aulas de qualquer lugar, sem precisar enfrentar o trânsito da cidade. Uma mão na roda, né? Se você é corretor ou trabalha com imóveis e quer dar uma atualizada no currículo, essa é a hora.

A Confraria Imobiliária Academy promete entregar muito mais do que certificado – é conhecimento aplicável no dia a dia do mercado. O curso tem como empresas embaixadoras: Avalion, Perfacto, Equilíbrio, Laguna, Plaenge e GT Building.

>>> As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial: https://confrariaimobiliariacwb.com.br/. As vagas são limitadas a 60 alunos por turma.

Corpo docente do curso Confraria Imobiliária Academy. Foto: Eduardo Klisiewicz