Curitibanos se mobilizam e 600 kg de alimentos são doados ao Litoral

O Provopar Estadual abriu suas portas no último domingo (09) para uma ação especial de arrecadação de donativos destinados aos moradores afetados pelas enchentes no Litoral. A sede da instituição recebeu doações das 9h às 17h.

A coordenação do Provopar ressalta que, caso as fortes chuvas persistam na região litorânea, a campanha poderá ser estendida pelo tempo que for necessário, garantindo um suporte contínuo às comunidades afetadas.

O impacto positivo da iniciativa já pode ser observado. Na tarde de domingo, uma significativa remessa de doações foi entregue em Guaratuba, um dos municípios mais atingidos pelas enchentes. O carregamento incluiu 600 kg de alimentos, colchões, camas, além de impressionantes 2,5 toneladas de roupas, agasalhos e toalhas de banho.

Esses itens, arrecadados durante o domingo em Curitiba, demonstram a rápida mobilização do Provopar em levar ajuda aos que mais precisam. A ação reforça a importância da solidariedade da população curitibana e paranaense neste momento crítico.

Como ajudar

A campanha, que segue até 14 de fevereiro, aceita uma variedade de itens essenciais para auxiliar as famílias atingidas. Entre os donativos bem-vindos estão móveis, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, cobertores e colchões. O horário de funcionamento para recebimento das doações é das 9h às 17h. A sede do Provopar fica na Rua Hermes Fontes, 315 – Batel.