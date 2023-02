Em uma escala de 0 a 10, quão “mal educado” você diria que o curitibano é? Segundo uma pesquisa feita em 15 capitais brasileiras, a nota do curitibano fica em 5,91. Nada mal para a cidade sorriso, como já foi chamada a capital paranaense.

A pesquisa da plataforma Preply ouviu 1,6 mil pessoas e solicitou aos entrevistados que avaliassem com que frequência observavam 12 comportamentos grosseiros na cidade onde moram. No topo do ranking da boa educação, ficou Brasília, com 5,74, e Natal, com 5,85.

Dentre as atitudes avaliadas estavam “não dar a vez para outras pessoas no trânsito”, “falar no viva-voz em público”, “ter uma linguagem corporal fechada”, “não dar gorjeta” e “não cumprimentar estranhos”. O curitibano teve o melhor desempenho em não desempenhar os comportamentos “falar no viva-voz em público”, “furar fila” e “ser grosseiro com funcionários”.

Na média nacional, os comportamentos considerados rudes mais comuns no Brasil são se distrair ao telefone, ser barulhento em público e não cumprimentar estranhos.

