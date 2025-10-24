Curitibano acerta cinco números da Mega Sena e fatura mais de R$ 22 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Mega Sena 2931 foi sorteada na noite desta quinta-feira (23), e, embora o prêmio principal tenha acumulado, teve paranaense comemorando — e muito! Quatro apostas do estado acertaram cinco dos seis números sorteados e vão levar R$ 22.307,65 cada. Uma delas é de Curitiba.

O jogo curitibano foi feito pela internet, direto pelo internet banking, e era uma aposta simples. Por pouco, o apostador da capital não crava os seis números da sorte.

Resultado da Mega Sena 2931: 04, 19, 23, 36, 47 e 52.

Além da aposta feita em Curitiba, outras três cidades do Paraná também tiveram sortudos que acertaram cinco dezenas. E um detalhe chama atenção: um bolão paranaense com 15 participantes levou ainda mais — R$ 66.922,95 — por ter apostado com oito números.

Com ninguém acertando as seis dezenas, o prêmio principal da Mega Sena acumulou. E olha o tamanho do valor para o próximo sorteio, neste sábado (25): R$ 95 milhões!

Como jogar na próxima Mega Sena?

Quem quiser tentar a sorte pode fazer a aposta até as 19h (horário de Brasília) do sábado (25), em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo aplicativo/site das Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5,00. E aí, será que Curitiba vai ter um novo milionário no fim de semana?

