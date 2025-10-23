Resultado da Mega-Sena 2931: veja números desta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (23/10) o concurso 2931 da Mega-Sena, a loteria milionária do Brasil. O prêmio é de R$ 85 milhões. Quem acertar os seis números leva essa bolada. Se tiver mais de um acertador, o prêmio é dividido. O sorteio acontece a partir das 20 horas no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado Mega Sena 2931

– 04, 19, 23, 36, 47 e 52.

A aposta na Mega-Sena custa R$ 6 para um jogo simples de seis dezenas. Se você não teve sorte nesta terça-feira, a Mega “corre” novamente na quinta-feira.