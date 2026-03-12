Curitiba vai ganhar nova unidade de saúde na região Central

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba dá início a construção da nova Unidade de Saúde Matriz. A obra, que começou nesta quinta-feira (12/03), promete trazer mais conforto e qualidade no atendimento para cerca de 48 mil moradores da região central da cidade.

Localizada na Rua Schiller, 1.301, no Alto da XV, a nova unidade terá 800 metros quadrados de área construída, 14 consultórios, uma clínica odontológica, duas salas de vacinação, uma farmácia completa e até um espaço saúde para cuidar do corpo e da mente.

+ Leia mais Ambulatório do Hospital do Trabalhador amplia exames e especialidades

A Unidade de Saúde Matriz será a 110ª da rede municipal. Os moradores dos bairros Cabral, Jardim Social, Alto da XV, Hugo Lange, Juvevê, Jardim Botânico, Cristo Rei e parte do Centro terão atendimento mais perto de casa.

A primeira etapa, que começou em novembro de 2025 ergueu a estrutura física, com previsão de conclusão para junho de 2026. Já na segunda etapa a Prefeitura investirá R$ 1,35 milhão para adequar o imóvel.