Curitiba terá segunda de temperaturas amenas; veja previsão

A previsão do tempo em Curitiba para esta segunda-feira (08) indica um dia predominantemente nublado com temperaturas amenas. O céu encoberto será a característica marcante ao longo do dia, com a possibilidade de chuvas leves em alguns momentos.

As temperaturas na capital paranaense oscilarão entre 13°C e 20°C, com a máxima prevista para o período da tarde. A sensação térmica, no entanto, poderá chegar aos 25°C nos momentos mais quentes do dia, devido à alta umidade relativa do ar, que ficará em torno de 88%.

Há uma probabilidade de 20% de chuva durante o dia, com acumulado previsto de 0,3 mm. À noite, a chance de precipitação aumenta para 25%, com possibilidade de acumulado de 0,7 mm. O índice de raios ultravioleta (UV) será baixo, atingindo no máximo 3 na escala que vai até 11.

Os ventos soprarão predominantemente de leste-nordeste durante o dia, com velocidade média de 13 km/h e rajadas que podem chegar a 24 km/h. À noite, a direção do vento mudará para norte-nordeste, mantendo a mesma intensidade.

Para os curitibanos que gostam de observar o céu, o nascer do sol está previsto para as 6h21, e o pôr do sol ocorrerá às 18h08. A lua estará na fase gibosa minguante, com o nascer da lua previsto para as 19h13 do dia 8 e o pôr da lua às 6h48 da manhã.