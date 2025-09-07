Previsão em Colombo: como fica o tempo nesta segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para esta segunda-feira (08) indica dia predominantemente nublado, com temperaturas amenas e possibilidade de chuva leve. O céu encoberto será a característica marcante ao longo do dia, com 100% de cobertura de nuvens prevista tanto para o período diurno quanto noturno.

As temperaturas oscilarão entre 13°C e 19°C, com máxima sensação térmica podendo atingir os 25°C. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, em torno de 90%, contribuindo para a sensação de abafamento. O índice UV (Ultravioleta) será baixo, atingindo apenas 3 na escala que vai até 11.

Há uma probabilidade de 20% de ocorrência de chuvas ao longo do dia, com acumulado previsto de aproximadamente 0,3 mm. Apesar da baixa quantidade, recomenda-se que os colombenses estejam preparados para eventuais precipitações leves.

Os ventos soprarão predominantemente do leste durante o dia, com velocidade média de 13 km/h, podendo apresentar rajadas de até 26 km/h. À noite, a direção do vento mudará para nor-nordeste, mantendo velocidade semelhante.

Para os observadores do céu noturno, a Lua estará em fase gibosa minguante, com seu nascer previsto para as 19h13 (horário local). O pôr do sol está programado para as 18h07, marcando o início de uma noite que promete manter as mesmas características climáticas do dia.