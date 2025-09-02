Curitiba terá quarta-feira parcialmente ensolarada e agradável

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quarta-feira (03) indica um dia parcialmente ensolarado e com temperaturas agradáveis. O clima na capital paranaense promete ser propício para atividades ao ar livre, com baixa probabilidade de chuva.

Segundo os dados meteorológicos, a temperatura máxima chegará aos 25°C, enquanto a mínima ficará em torno de 14°C. A sensação térmica máxima poderá atingir 26°C, proporcionando um dia confortável para os curitibanos.

O tempo em Curitiba será marcado por céu parcialmente nublado durante o dia, com 84% de cobertura de nuvens. À noite, a nebulosidade aumentará, chegando a 100% de cobertura. Apesar disso, a chance de chuva permanece baixa, com apenas 10% de probabilidade tanto durante o dia quanto à noite.

Os ventos soprarão predominantemente do norte-nordeste, com velocidades entre 10 km/h e 13 km/h, podendo apresentar rajadas de até 24 km/h durante o dia. A umidade relativa do ar variará de 63% durante o dia a 81% à noite, mantendo níveis confortáveis para a população.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante observar que o índice UV chegará a 6, considerado moderado. Recomenda-se o uso de protetor solar e óculos de sol, especialmente entre 10h e 16h. O nascer do sol está previsto para as 6h26, e o pôr do sol ocorrerá às 18h06.