Previsão do Tempo em Colombo: quarta-feira com sol entre nuvens

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/09/25 18h17
Colombo, Região Metropolitana de Curitiba
Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

A quarta-feira (03) promete ser um dia agradável em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com o sol fazendo aparições entre as nuvens. A previsão do tempo indica que os moradores da cidade podem esperar um dia com temperaturas amenas e condições meteorológicas estáveis.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para Colombo nesta quarta-feira é de 26°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 14°C. A sensação térmica acompanhará de perto esses valores, variando entre 14°C e 26°C ao longo do dia.

O céu estará parcialmente nublado durante o dia, com uma cobertura de nuvens estimada em 80%. Apesar disso, o sol deve aparecer em diversos momentos, caracterizando um dia “parcialmente ensolarado”. À noite, a nebulosidade aumentará, chegando a 100% de cobertura, resultando em uma noite predominantemente nublada.

Quanto às chances de chuva, a previsão do tempo em Colombo indica uma probabilidade baixa, de apenas 10%, tanto durante o dia quanto à noite. Não há expectativa de tempestades ou precipitações significativas para esta quarta-feira.

Os ventos soprarão predominantemente do norte-nordeste, com velocidades entre 10 km/h e 13 km/h, podendo apresentar rajadas de até 23 km/h durante o dia. A umidade relativa do ar variará de 64% durante o dia a 86% à noite, mantendo um ambiente relativamente úmido.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV (ultravioleta) máximo será de 6, considerado alto. Recomenda-se o uso de protetor solar e cuidados com a exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

O nascer do sol está previsto para as 6h26 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18h05. A lua estará em fase crescente gibosa, com sua aparição no céu programada para as 14h02.

