Curitiba terá o fenômeno da “microlua rosa” será neste domingo?

O fenômeno da Lua Rosa vai ocorrer neste domingo (13) no Brasil. O auge vai ser às 19h48, no horário de Brasília. Em Curitiba, o tempo não deve ajudar a observar, mas vale dar uma olhada para o céu.

O evento envolve o apogeu da Lua, quando ela atinge o ponto mais distante da Terra em sua órbita. Quando isso acontece nas fases nova ou cheia, o fenômeno é chamado de “microlua”. A fase cheia começou no sábado (12).

A denominação Lua Rosa não tem relação com a cor. A nomenclatura vem do Old Farmer’s Almanac (Almanaque do Velho Fazendeiro), uma das publicações mais tradicionais dos EUA voltadas à vida no campo, que dá uma designação própria às Luas cheias de cada mês do ano.

Como acompanhar a Lua Rosa

A Lua Rosa deste domingo vai ser a menor de 2025, então pode ser difícil de enxergá-la. Para quem está em Curitiba, pior ainda. As condições climáticas de chuva não devem ajudar. Caso não consiga a olho nu achar a lua, fique atento nas redes sociais.