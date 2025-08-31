Curitiba terá nova linha de ônibus durante obras do Novo Inter 2

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova linha de ônibus vai funcionar a partir desta segunda-feira (1°), em Curitiba. Chamada de X46-Especial Mercês, ela fará o trajeto entre a estação-tubo Mercês (sentido Santa Felicidade) e o Terminal Campina do Siqueira. A linha provisória será circular e terá uma parada na estação-tubo 29 de Março.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a linha vai funcionar enquanto durarem as obras do Novo Inter 2 na Alameda Presidente Taunay, que sofre bloqueio de meia pista.

Com a próxima etapa das obras, a estação-tubo Mercês no sentido Centro/Campina do Siqueira será desativada a partir de segunda (1°). Com isso, deixam de ter parada nesta estação as seguintes linhas: 023 – Inter 2 (anti-horário), 307 – Bairro Alto/Santa Felicidade e 902 – Santa Felicidade/Praça Tiradentes.

Para atender os usuários do transporte público da região, a X46 fará trajeto a partir da estação-tubo Mercês sentido Felicidade, do lado oposto ao da estação desativada, pelas ruas:

Jacarezinho;

Alcides Munhoz;

Alameda Presidente Taunay;

Marcelino Champagnat;

Julia Wanderley;

Francisco Rocha;

Padre Agostinho;

Terminal Campina do Siqueira;

Jerônimo Durski;

Martim Afonso;

Estação-tubo Praça 29 de Março;

Brigadeiro Franco;

Avenida Manoel Ribas.

Segundo a prefeitura, com a desativação da estação-tubo, a linha 023-Inter 2 (anti-horário) fará desvio pelas ruas Marcelino Champagnat, Julia Wanderley e Francisco Rocha, até retomar o itinerário normal pela Rua Padre Agostinho.

O que vem por aí?

O Lote 4.1 vai transformar cerca de 1.065 metros das ruas Roberto Barrozo e Aristides Teixeira, no trecho entre o Bom Retiro e o Centro Cívico. As vias, que hoje já são bem movimentadas, passarão a ter três faixas de rolamento em quase toda a extensão, chegando a quatro faixas na última quadra no sentido do Centro.

Já o Lote 5 – Pacote 1 é ainda mais abrangente: inclui a requalificação de 4,1 km de importantes ruas dos bairros Mercês e Vista Alegre. Estamos falando de alargamento de pistas, pavimentação nova, sinalização moderna, melhorias na drenagem e acessibilidade, além da implantação de nova infraestrutura urbana. As intervenções vão acontecer nas ruas André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Professora Rosa Saporski, José Antoniassi, Desembargador Vieira Cavalcanti, Alcides Munhoz, Capuchinhos e Carlos Benetti.

De acordo com Marcio Teixeira, coordenador-geral da Utag, as intervenções reforçam o compromisso da Prefeitura com a modernização da infraestrutura urbana em regiões estratégicas da cidade. “Essa etapa do Novo Inter 2 vai melhorar significativamente a fluidez viária em áreas centrais e de grande circulação, beneficiando diretamente quem utiliza o transporte público, mas também pedestres, motoristas e ciclistas”, afirma.