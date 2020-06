Nesta terça-feira (23), não há alteração significativa do tempo em Curitiba e no Paraná, segundo a previsão do Simepar. Apesar do início do inverno no último final de semana, a previsão é que a frente fria que caminha em direção ao estado chegue apenas no final de semana.

Não irá chover e, mais uma vez, o dia amanhece com temperaturas baixas, mas esquenta ao longo do dia com a presença do sol e algumas nuvens. Destaque para baixa umidade relativa do ar no período da tarde. A mínima na capital é de 11°C e a máxima de 24°C.

Litoral e interior

Em Matinhos, no Litoral do Paraná, a diferença é que terça-feira deve ter mais nuvens do que segunda-feira. A máxima é de 25°C e a mínima de 17°C. Já na Fronteira, Foz do Iguaçu terá variação entre 28°C e 18°C. No Norte paranaense, Londrina deve registrar 26°C e 13°C.

