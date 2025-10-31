Curitiba terá feriado de Finados com chuva persistente e céu encoberto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O feriado de Finados, neste domingo (02/11) será de tempo instável e chuvoso em todo o Paraná. Segundo a previsão do tempo para Curitiba e o Paraná, o avanço de áreas de instabilidade deve manter o céu encoberto e as pancadas de chuva frequentes em praticamente todas as regiões do Estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A previsão do tempo para Curitiba aponta que as precipitações tendem a ser menos intensas, mas persistentes ao longo do dia. O cenário é resultado da combinação de três fatores meteorológicos: o aumento da umidade, o aquecimento gradual pela manhã e o fortalecimento dos ventos nas camadas mais baixas da atmosfera, que contribuem para a formação de nuvens de chuva.

No primeiro dia de novembro, o Leste do Estado, incluindo a capital, deve registrar chuvas rápidas e localizadas à tarde, enquanto nas demais regiões o tempo segue fechado, com precipitações a qualquer hora do dia. As temperaturas sobem levemente, chegando a 24°C em Curitiba, onde a mínima será de 14°C. O fim do dia promete sensação de abafamento, típica de períodos de transição climática.

Feriado de Finados em Curitiba com chuva?

No domingo, feriado de Finados, as chuvas serão mais abrangentes e persistentes, estendendo-se da madrugada até o período da tarde. As regiões Oeste, Noroeste, Norte, Centro e Campos Gerais devem concentrar os maiores volumes de precipitação, com acumulados acima de 50 milímetros.

As tempestades tendem a se deslocar para o interior de São Paulo ao longo da noite, diminuindo gradativamente a intensidade no Paraná. Mesmo assim, o tempo segue fechado e úmido em grande parte do Estado. Com a chegada dessas instabilidades, as temperaturas voltam a cair levemente, variando entre 16°C e 20°C durante o feriado.

Até quando chove?

Apesar do início chuvoso, o tempo deve virar a partir da segunda quinzena de novembro, trazendo, finalmente, dias mais quentes e ensolarados aos curitibanos. Já na próxima semana, mesmo ainda com chuva, Curitiba deve ter temperaturas máximas acima os 25 ºC.

Historicamente, as temperaturas mínimas de novembro são mais baixas nas regiões Sul, Campos Gerais e parte Oeste da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), oscilando entre 14°C e 16°C. Com a diminuição das frentes frias e o predomínio de períodos mais secos, as temperaturas devem subir de forma gradual, trazendo de volta o clima típico da transição para o verão.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉