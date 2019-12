Curitiba, que esteve sob alerta de tempestade, terá uma sexta-feira (6) de clima variável. O dia deve começar nublado, uma chuva cai durante a tarde e, com o afastamento da frente fria que dominava o clima do estado, a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) é que o dia termine com tempo mais limpo, com possibilidade de sol e tempo aberto a partir das 15h.

A sexta começa com temperaturas na casa dos 16ºC, mas sobem até os 25ºC com a presença do sol, máxima antecipada pro dia, antecipando um final de semana que deve ser de calor e tempo aberto na capital. No sábado (7) e domingo (8), as temperaturas sobem e chegam aos 28ºC, com alguma nebulosidade mas sem chuva prevista.

Litoral

A maior umidade do litoral, além do deslocamento da frente fria, fazem com que o clima na faixa litorânea do Paraná seja mais aberto, com temperaturas mais altas, que partem dos 20ºC e chegam aos 26ºC no meio da tarde, com o sol predominando.

Interior

Apenas uma pequena faixa do interior do Paraná deve ter chuvas nessa sexta, antecipando um final de semana que promete calor em todas as regiões. As máximas devem passar dos 31ºC, casos de Foz do Iguaçu, Campo Mourão e Londrina.

No sábado e domingo, as maiores temperaturas devem ser registradas no Noroeste, com Paranavaí chegando aos 33ºC.