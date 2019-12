Quem precisou sair logo cedo de casa, em Curitiba e região, enfrentou um grande temporal. Por volta das 6h, desta quinta-feira (05), o tempo fechou e uma forte chuva atingiu vários bairros da cidade. Em questão de minutos, a chuvarada parou.

Segundo o Simepar a previsão é de tempo instável para esta quinta-feira, que terá mínima de 16 e máxima de 23 graus e mais chuva, principalmente entre tarde e noite.

Na sexta-feira (06) a previsão é bem diferente, com temperaturas entre os 15 e 25 graus, sem chuva e céu limpo durante a tarde.

Como fica o tempo no litoral?

Apesar da previsão de predominância de chuva, durante boa parte do dia, o sol deve aparecer mais na faixa litorânea do Paraná, principalmente perto do meio dia. Com maior exposição, a temperatura deve subir, principalmente no começo da tarde, quando a nebulosidade deve der uma reduzida. Assim, a máxima prevista é de 29ºC, com a mínima ficando próxima dos 20ºC.

E no interior?

Com exceção do Sudoeste do Paraná, que deve finalizar o dia com tempo aberto, a previsão para o restante do Paraná é de chuva constante, especialmente na faixa mais ao norte do estado. No entanto, a previsão é de chuvas mais volumosas em praticamente todo o interior.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de tempestade, o segundo maior em uma escala com três níveis. Há, de acordo com o instituto, risco de rajadas de ventos de até 100km/h, queda de granizo e descargas elétricas.

Mesmo com a chuva e a nebulosidade constante, em alguns lugares os termômetros passam da casa dos 30ºC, como em Foz do Iguaçu. A mínima deve ser de 15ºC, em Pato Branco e Ponta Grossa.