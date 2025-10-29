Serviço

Curitiba terá corte de luz em quase 700 imóveis nesta quinta-feira

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 29/10/25 17h59
Vai faltar luz em centenas de imóveis de Curitiba. Foto: Deposit Photos

Em continuidade aos avisos de desligamento no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, nesta quinta-feira (30/10) haverá impacto na rotina de um total de 675 unidades consumidoras. As interrupções programadas são necessárias para a realização de manutenções, melhorias e ampliações na rede, garantindo a qualidade e segurança do sistema elétrico.

Recomenda-se desligar a chave geral e retirar os equipamentos eletrônicos das tomadas nos horários informados. Se você quer saber se na sua terá luz ou não, dê uma olhada na tabela abaixo.

+ Leia mais: Campanha junta dinheiro pra reforma do túmulo de “santa popular” de Curitiba

Vai faltar luz nos seguintes bairros de Curitiba (30/10/2025)

BairroRuas/Estradas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
Pilarzinho / Santa FelicidadeAV FREDOLIN WOLF (entre s/n e 799)07:30 até 10:45278Manutenção em rede e/ou equipamento
FannyR JOAO DE OLIVEIRA FRANCO (nº 538), R PROF ANTONIO MARTINS FRANCO (entre nº 312 e 335), R ROSA DE CARVALHO CHAVES (entre nº 435 e 519), R SANTA MARIA (entre nº 231 e 798)08:45 até 12:4585Manutenção em rede e/ou equipamento
Jardim das AméricasRODOVIA BR 277 CURITIBA PARANAGUA (entre nº 2120 e 2136), R DR BRONISLAU OSTOJA ROGUSKI (nº 150)09:15 até 13:156Melhorias e/ou ampliações de rede
Santa CândidaESTRADA GUILHERME WEIGERT (nº 1955), R ENG QUIM DIRCEU CORREIA (entre nº 35 e 61), R MOISES PEREIRA DOS SANTOS (entre nº 40 e 69)10:00 até 17:0078Melhorias e/ou ampliações de rede
GuaíraR ASSIS FIGUEIREDO (entre nº 391 e 799), R FLORINDO JOSE MORESCHI (entre nº 22 e 1028), R JOAO SCHLEDER SOBR (nº 1140), R PERNAMBUCO (entre s/n e 1763), R SANTA ZITA (entre s/n e 281)10:15 até 18:15116Melhorias e/ou ampliações de rede
PinheirinhoR DR PEDRO ZAVASKI (entre nº 8 e 723), R GD MARINHA GREENHALGN (entre nº 859 e 1022), R IZIDORO STAVITZKI (entre nº 66 e 95), R JOSE MOLENDA (nº 529)13:45 até 17:45117Manutenção em rede e/ou equipamento

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna