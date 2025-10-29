Curitiba terá corte de luz em quase 700 imóveis nesta quinta-feira

Em continuidade aos avisos de desligamento no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, nesta quinta-feira (30/10) haverá impacto na rotina de um total de 675 unidades consumidoras. As interrupções programadas são necessárias para a realização de manutenções, melhorias e ampliações na rede, garantindo a qualidade e segurança do sistema elétrico.
Recomenda-se desligar a chave geral e retirar os equipamentos eletrônicos das tomadas nos horários informados. Se você quer saber se na sua terá luz ou não, dê uma olhada na tabela abaixo.
Vai faltar luz nos seguintes bairros de Curitiba (30/10/2025)
|Bairro
|Ruas/Estradas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|Pilarzinho / Santa Felicidade
|AV FREDOLIN WOLF (entre s/n e 799)
|07:30 até 10:45
|278
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Fanny
|R JOAO DE OLIVEIRA FRANCO (nº 538), R PROF ANTONIO MARTINS FRANCO (entre nº 312 e 335), R ROSA DE CARVALHO CHAVES (entre nº 435 e 519), R SANTA MARIA (entre nº 231 e 798)
|08:45 até 12:45
|85
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Jardim das Américas
|RODOVIA BR 277 CURITIBA PARANAGUA (entre nº 2120 e 2136), R DR BRONISLAU OSTOJA ROGUSKI (nº 150)
|09:15 até 13:15
|6
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Santa Cândida
|ESTRADA GUILHERME WEIGERT (nº 1955), R ENG QUIM DIRCEU CORREIA (entre nº 35 e 61), R MOISES PEREIRA DOS SANTOS (entre nº 40 e 69)
|10:00 até 17:00
|78
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Guaíra
|R ASSIS FIGUEIREDO (entre nº 391 e 799), R FLORINDO JOSE MORESCHI (entre nº 22 e 1028), R JOAO SCHLEDER SOBR (nº 1140), R PERNAMBUCO (entre s/n e 1763), R SANTA ZITA (entre s/n e 281)
|10:15 até 18:15
|116
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Pinheirinho
|R DR PEDRO ZAVASKI (entre nº 8 e 723), R GD MARINHA GREENHALGN (entre nº 859 e 1022), R IZIDORO STAVITZKI (entre nº 66 e 95), R JOSE MOLENDA (nº 529)
|13:45 até 17:45
|117
|Manutenção em rede e/ou equipamento
