Com mais três mortes e 62 casos de novo coronavírus confirmados desde o último sábado (6), Curitiba chegou ao total de 61 óbitos e 1.352 resultados positivos de covid-19 entre seus moradores. Os dados crescentes e as aglomerações em bares da capital no último fim de semana, fizeram com que a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, desse uma bronca nos frequentadores e donos de bares de Curitiba, durante a transmissão do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta segunda-feira (8).

De acordo com Márcia, a situação está ficando complicada em Curitiba e participar ou promover aglomerações neste momento da pandemia é irresponsabilidade. “Nesse final de semana a gente ficou muito preocupado, as equipes da Prefeitura, urbanismo, fiscalização e vigilância andaram por aí, e a própria imprensa divulgou, a situação de alguns locais. [..] O tamanho da pandemia em Curitiba, depende do poder público se organizar, mas depende de você aí, cidadão. Você cidadão, você comerciante, você dono do bar, você que abriu um bar. Quer abrir um bar, que abra com responsabilidade”, disse a secretária.

“É muito grave. Esse jovem que sai desse bar, vai deitar no colo da vovó, tomar café da tarde no domingo e vai levar o vírus. Não adianta a vovó ficar em isolamento se não há responsabilidade da família”, completou Márcia, que ainda alertou que a prefeitura, por meio das secretarias de Urbanismo e Saúde, deve tomar medidas contra comerciantes que organizarem eventos que gerem aglomerações.

“Infelizmente nós vamos ter que tomar medidas drásticas. Porque infelizmente, o comerciante não entendeu o seu papel. Não é permitido muvuca, aglomeração, show em bar, gente amontoada. Nós estamos no meio de uma pandemia, que está matando gente no mundo, está matando gente em todo lugar. Não dá para ser leniente, irresponsável com esse tipo de atitude. O dono do bar tem responsabilidade quando vê aglomeração. Tem que tomar atitude”, ressaltou a secretária da saúde.

Boletim

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as nova vítimas da doença são uma mulher e três homens, com idades superiores a 75 anos e que possuíam comorbidades. Estes idosos estavam internados em hospitais de Curitiba, onde receberam o diagnóstico de covid-19, antes de falecerem entre a última quinta-feira (4) e esta segunda (8).

Ainda conforme a atualização do boletim, 1.031 pessoas são consideradas recuperadas em Curitiba, pois não têm sintomas há mais de três dias e já foram liberadas do isolamento social. Na cidade, outras 279 suspeitas da doença ainda são investigadas e 2.254 casos já foram descartados.

Nas UTIs e enfermarias

Em Curitiba, há hoje 90 pacientes internados com covid-19, em hospitais públicos e privados. Entre eles, 43 estão hospitalizados em unidades de terapia intensiva (UTI) e nove contam com a ajuda de ventiladores mecânicos para respirar.

Ainda de acordo com a SMS, a taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para covid-19 é de 62% nesta segunda-feira. Além das 61 mortes confirmadas até agora, outras 319 foram descartadas e cinco ainda aguardam o resultado dos exames.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sandra Mara Mathias. Posted by Prefeitura de Curitiba on Monday, June 8, 2020

