Com sete novas confirmações, chega a 350 o total de casos de novo coronavírus em Curitiba. Nas últimas 24 horas, a morte de um idoso de 80 anos foi registrada na capital, elevando para sete o número de óbitos em decorrência da Covid-19. Dos infectados, 118 já estão recuperados e foram liberados do isolamento social pelas autoridades de saúde. Os dados fazem parte do boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na tarde desta terça-feira (14).

As informações foram repassadas pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e pela médica infectologista, Marion Burger, em transmissão ao vivo, feita pelo Facebook.

Pacientes da Covid-19

Conforme o boletim, Curitiba investiga atualmente 119 casos e já descartou outras 887 suspeitas da doença. Na cidade, há hoje 60 pessoas internadas, 27 delas em estado grave, fazendo uso de respiradores pulmonares nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Um dos pacientes internados em Curitiba é o médico da UPA do Boqueirão, Jamal Munir Bark, que acordo com a secretaria Márcia Huçulak, tem “evolução favorável”, está interagindo com a equipe médica e deve deixar a UTI em breve.

Casos no Brasil