O Paraná registrou 35 novos casos de novo coronavírus e mais quatro mortes nas últimas 24 horas, elevando para 803 o total de pessoas infectadas e para 37 os óbitos por Covid-19 no estado. Mas, 134 pessoas superaram a doença e foram liberadas do tratamento. Atualmente, o Paraná ainda investiga 231 suspeitas e já descartou 6.779 casos. As informações são do boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgadas na tarde desta terça-feira (14).

Os 35 novos casos confirmados estão distribuídos nas cidades de: Curitiba (3), Pato Branco (2), Ivaiporã (2), Paranavaí (3), Maringá (1), Primeiro de Maio (1), Jataizinho (1), Londrina (3), Rolândia (1), Ponta Grossa (1), Santa Cruz de Monte Castelo (1), Santa Mônica (2), Campo Mourão (2), São João do Caiuá (2), São João do Ivaí (2), Fazenda Rio Grande (1), Santana do Itararé (1), Apucarana (1), Foz do Iguaçu (1), Tupassi (1), Guaíra (1) e Paranaguá (2).

Mortes

As quatro novas mortes registradas, de dois homens e duas mulheres, conforme o boletim desta terça-feira, aconteceram nos municípios de:

Paranavaí – uma mulher de 40 anos

Pinhais – uma mulher de 64 anos

Curitiba – um homem de 80 anos

Guaíra – um homem de 52 anos

Internados

Dos 803 infectados por novo coronavírus, segundo a Sesa, 127 permenecem internados em hospitais do estado, 75 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 52 em leitos clínicos.

Casos no Brasil