Curitiba terá mutirão com 4,7 mil vagas de emprego e entrevistas na hora

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba realiza nesta quarta-feira (22/10), a partir das 9h, um mutirão de emprego com 4.721 vagas abertas em 63 empresas. A ação acontece na Rua da Cidadania de Santa Felicidade e integra uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba em parceria com o Governo do Paraná, somando as oportunidades ao banco de vagas já disponível no Sistema Nacional de Emprego (Sine) municipal.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins, o mutirão tem o objetivo de aproximar empresas e trabalhadores. “Nosso objetivo é ir até onde a comunidade está, facilitando o acesso de quem busca uma recolocação ou o primeiro emprego. É uma ação prática e eficiente, que conecta trabalhadores e empresas de forma direta e humanizada”, disse.

Durante o evento, entrevistas serão realizadas no local pelas empresas participantes, com possibilidade de encaminhamento imediato para contratação conforme o perfil do candidato. A organização estima atender pelo menos 600 pessoas ao longo do dia, número que pode variar conforme a procura.

Como participar

Podem participar pessoas a partir de 18 anos que buscam o primeiro emprego ou uma recolocação profissional no mercado de trabalho. As vagas são para contratações efetivas, com carga horária de 40 horas semanais.

A distribuição de senhas será feita por ordem de chegada, somente até as 14h. Para participar, é necessário apresentar um documento com foto e o CPF.

Serviço

Emprega Curitiba Santa Felicidade

Data: quarta-feira (22/10)

Horário: das 9h às 14h

Local: Rua da Cidadania Santa Felicidade (Regional Santa Felicidade), localizada no Terminal Santa Felicidade, nº 917

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉