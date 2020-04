As temperaturas seguem baixas em Curitiba nesta sexta-feira (17). Segundo o Instituto Simepar, o dia será de sol, ar seco que dificulta a formação de nuvens e ampla variação térmica na capital. Ou seja, esfria bem pela manhã e esquenta um pouco mais à tarde. A meteorologia aponta que houve formação de nevoeiros em algumas regiões da cidade, mas não geou, ao contrário de quinta-feira.

De acordo com a meteorologia, embora Curitiba não tenha registrado geada, algumas cidades ao entorno apresentaram o fenômeno nesta manhã de sexta. Na Lapa, por exemplo, onde os termômetros registraram temperaturas próximas de 0º C, geou em áreas de baixada. A intensidade não foi grande.

Segundo o Simepar, nesta sexta, as temperaturas em Curitiba variam entre 7º C e 24º C. O céu deve permanecer aberto até o fim do dia.

Litoral

Nas praias do Paraná, a nebulosidade pode variar um pouco mais do que em Curitiba. No entanto, não deve chover. O frio também predomina por lá. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem variar entre 16º C e 26º C.