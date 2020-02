Dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) contabilizam seis casos suspeitos de coronavírus no Paraná. No início da manhã desta sexta-feira (28), mais dois pacientes suspeitos de estarem infectados foram incluídos na lista: um homem de 25 anos de Curitiba e uma mulher de 27 anos de São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital.

Ao contrário dos outros cinco pacientes, o rapaz de Curitiba que entrou na lista de casos suspeitos não esteve recentemente na Itália – país com mais casos de coronavírus na Europa, com 650 infectados e 17 mortes até o início da manhã desta sexta. Ele esteve na Indonésia, na Ásia, e teve material coletado para exame quinta-feira. O rapaz não está internado, sendo acompanhado por uma equipe de saúde em isolamento domiciliar.

Já a paciente de São José dos Pinhais, assim como os outros casos suspeitos, esteve na Itália recentemente. A coleta de material para exames dela foi feito quarta-feira (26). Ela está internada em isolamento.

Os outros casos suspeitos foram notificados entre quarta e quinta-feira: uma mulher de 29 anos que está em isolamento domiciliar em Ponta Grossa, nos Campos Gerais; um casal de Curitiba formado por um homem de 30 anos e uma mulher de 25 anos – ambos estão em casa; além de uma mulher de 66 anos internada em Campo Largo, na região metropolitana. Todos estiveram recentemente na Itália.

O caso da paciente de Campo Largo teve a suspeita de infecção por coronavírus descartada pelo Ministério da Saúde. Porém a Sesa afirma que o caso se enquadra no perfil da doença. A Sesa vai discutir com o Ministério da Saúde o porquê da exclusão da paciente da lista nacional de casos suspeitos.

Terça-feira (25), o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. É um paciente de 61 anos que também esteve na Itália. Ele segue internado e todas as pessoas que tiveram contato com ele até a confirmação da doença estão sendo monitorados por agentes de saúde. Desde a confirmação, o número de casos suspeitos no Brasil subiu de 20 para 132.

Como prevenir o coronavírus

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).