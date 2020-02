Dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) contabilizam seis casos suspeitos de coronavírus no Paraná. No início da manhã desta sexta-feira (28), mais dois pacientes suspeitos de estarem infectados foram incluídos na lista: um homem de 25 anos de Curitiba e uma mulher de 27 anos de São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital.

Ao contrário dos outros cinco pacientes, o rapaz de Curitiba que entrou na lista de casos suspeitos não esteve recentemente na Itália – país com mais casos de coronavírus na Europa, com 650 infectados e 17 mortes até o início da manhã desta sexta. Ele esteve na Indonésia, na Ásia, e teve material coletado para exame quinta-feira. O rapaz não está internado, sendo acompanhado por uma equipe de saúde em isolamento domiciliar.

Já a paciente de São José dos Pinhais, assim como os outros casos suspeitos, esteve na Itália recentemente. A coleta de material para exames dela foi feito quarta-feira (26). Ela está internada em isolamento.

Os outros casos suspeitos foram notificados entre quarta e quinta-feira: uma mulher de 29 anos que está em isolamento domiciliar em Ponta Grossa, nos Campos Gerais; um casal de Curitiba formado por um homem de 30 anos e uma mulher de 25 anos – ambos estão em casa; além de uma mulher de 66 anos internada em Campo Largo, na região metropolitana. Todos estiveram recentemente na Itália.

O caso da paciente de Campo Largo teve a suspeita de infecção por coronavírus descartada pelo Ministério da Saúde. Porém a Sesa afirma que o caso se enquadra no perfil da doença. A Sesa vai discutir com o Ministério da Saúde o porquê da exclusão da paciente da lista nacional de casos suspeitos.

Terça-feira (25), o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. É um paciente de 61 anos que também esteve na Itália. Ele segue internado e todas as pessoas que tiveram contato com ele até a confirmação da doença estão sendo monitorados por agentes de saúde. Desde a confirmação, o número de casos suspeitos no Brasil subiu de 20 para 132.

