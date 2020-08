Boletim deste sábado (08) da prefeitura de Curitiba apontou que a cidade registrou, nas últimas 48 horas, mais 16 óbitos por coronavírus e 405 novos casos positivos da doença. Com estes números, a capital chega a um total de 691 mortes e 23.626 casos confirmados desde o começo da pandemia, em março deste ano. Neste sábado o Brasil ultrapassou a triste marca das 100 mil mortes pela doença.

publicidade

Segundo a prefeitura de Curitiba as novas mortes são 11 homens e 5 mulheres, com idades entre 42 e 92 anos. Todos estavam internados em hospitais, mas não resistiram.

+Leia mais! Vai visitar seu pai neste domingo? Então proteja-se, recomenda Márcia Huçulak

88% dos leitos ocupados

Neste sábado a taxa de ocupação dos 352 leitos de UTI do SUS exclusivos para covid-19 é de 88%. De acordo com a prefeitura, todos os pacientes que internam com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos para covid-19, não apenas os casos confirmados.

Covis-19 em Curitiba

Confirmados – 23.626

publicidade

Investigação – 583

Recuperados – 18.485

Óbitos – 691

Sesa não divulga boletim

A Secretaria de Estado da Saúde informou, na tarde deste sábado, que devido a inconsistência entre os sistemas, por precaução, e pela primeira vez, não divulgará o Informe Epidemiológico da covid-19.