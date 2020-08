Mais 10 óbitos e 378 casos confirmados de coronavírus foram registrados em Curitiba, segundo o boletim deste domingo (23), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com os novos dados, Curitiba chega a um total de 916 mortes e 29.917 casos confirmados desde o começo da pandemia, em março desde ano. O total de casos ativos na cidade é de 4.424, ou seja, pessoas com potencial de transmissão do vírus. Ocupação das UTIs é de 75%.

+Leia mais! Paraná tem mais 14 óbitos por covid-19 e 116 mil casos confirmados

De acordo com a prefeitura, nove destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas e um estava em investigação. As vítimas são oito homens e duas mulheres, com idades entre 52 e 86 anos. Lembrando que Curitiba segue na bandeira amarela, em alerta para o coronavírus.

+Leia mais! PM é acionada em festa lotada de gente no Batel no 1.° fim de semana da bandeira amarela

UTIs do SUS

Levantamento da prefeitura apontou que a taxa de ocupação dos 355 leitos de UTIs do SUS exclusivos para covid-19 na cidade é de 75%. Todos os pacientes que internam com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos da doença. Há 87 leitos de UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.