O tempo em Curitiba e região segue nas mesmas condições de nebulosidade e calor nesta quarta-feira (30). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o céu da capital segue carregado de nuvens, o sol aparece em vários momentos e a umidade deixa o dia abafado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Curitiba e todo o Paraná estão sob alerta amarelo de temporal pelo menos até às 23h do dia desta quarta-feira.

Um sistema de baixa pressão que atua no oceano não permite que a umidade se afaste do Paraná. Chuvas mais concentradas devem seguir ocorrendo na faixa Centro/Norte do estado.

Em Curitiba, as temperaturas devem variar entre 19º C e 29º C nesta quarta. De acordo com o Simepar, chuvas contínuas estão descartadas. Apenas pancadas mais fortes e isoladas devem ocorrer ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve ficar acima dos 54%. Já as rajadas de vento podem chegar a 27 km/hora.

Litoral

Nas praias do Paraná a nebulosidade também permanece presente nesta quarta-feira. Segundo o Simepar, o dia esquenta bastante na região litorânea. As temperaturas nos termômetros devem variar entre 22º C e 34º C. O sol ainda aparece entre nuvens e chuvas estão previstas a qualquer hora do dia.

Vale destacar que o acesso ao Litoral do estado pela Serra da Graciosa está restrito para os veículos a partir desta quarta-feira, no período entre 9h e 16h. A decisão do governo do estado é válida até o dia 3 de janeiro de 2021, para conter o avanço do coronavírus (covid-19) no trecho entre Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, e o Litoral. Apenas moradores, veículos de entrega e de resgate podem circular por ali. O acesso da população às praias pode ser feito pela BR-277 ou pela BR-376.