O vereador de Curitiba Cristiano Santos (PV), internado na UTI com covid-19 desde o dia 20 de novembro, saiu da sedação e inicia o processo de extubação nesta terça-feira (29). De acordo com a assessoria do vereador, Santos segue com ventilação mecânica mas apresenta melhora do quadro.

A saturação de oxigênio, que indica uma melhora no quadro pulmonar, também melhorou. Segundo a nota, os médicos, a partir de agora, começarão a reduzir a ventilação mecânica e acompanhar o progresso até a completa retirada.

“Agradecemos todos que compartilham uma palavra de fé e de esperança nesse momento de tanta angústia. Sabemos que temos um caminho árduo pela frente, mas com Deus, uma fantástica equipe de profissionais da saúde e todos que aqui torcem pela recuperação do Cristiano, esse caminho será mais fácil de percorrer”, finaliza a nota.