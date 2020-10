Curitiba está sob alerta de chuvas intensas, raios, vendaval e queda de granizo entre a noite desta quarta-feira (14) e a manhã de quinta (15). O aviso foi emitido pelo serviço de SMS da Defesa Civil. Após o temporal, o calor deve perder força em Curitiba e região. Segundo a meteorologia, a tão aguardada chuva, mais do que bem-vinda neste período de severa estiagem, ocorre por causa de uma instabilidade atmosférica que se forma entre o Paraguai e o Paraná.

Com a chuva que caiu durante dois dias na última semana, os reservatórios da Sanepar tiveram um leve aumento de 28% para 29,37%. Se a capacidade bater em 25%, a companhia terá que adotar um rodízio no abastecimento ainda mais rigoroso que o atual. Por isso, a Sanepar pede que toda a população baixe em 20% o consumo individual de água em atividades como banho, lavagem de louça e em outras tarefas domésticas.

Mas de acordo com as previsões, a chuva de quinta-feira deve ser mais constante, o que deve ajudar no abastecimento dos reservatórios de água da Sanepar. “A quinta-feira tende a ser um dia mais chuvoso, nublado, com temperaturas mais amenas por causa da instabilidade que se formou no Paraguai”, explica o meteorologista Rodrigo Lins, do Simepar.

Tchau, calor!

Além da chuva, as temperaturas devem cair consideravelmente nesta quinta-feira. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima não devem passar dos 18º C nos termômetros de Curitiba ao longo do dia. Já a mínima deve ser de 14º C, na capital e nos municípios da região.

“Não é um frio de inverno, mas o dia fica mais ameno. Deve seguir assim, pelo menos, até o sábado (17)”, aponta Lins. Ainda de acordo com o meteorologista, na sexta-feira (16) e no sábado a chuva de ir embora da capital. No entanto, o céu deve continuar nublado no próximo fim de semana.

Litoral e interior do PR

A chuva deve cair em quase todo o Paraná nesta quinta, principalmente em áreas próximas do estado de Santa Catarina, no Centro, Campos Gerais e na região Leste, onde fica Curitiba. Há previsão de temporais nessas áreas por causa do encontro da umidade com o calor.

A previsão de chuva e temperaturas mais amenas também vale para as praias do Paraná, nesta quinta-feira. Segundo o Simepar, temporais também podem ocorrer e a chuva deve ser constante. Nesta quinta, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 17º C e 21º C.