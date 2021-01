Novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba mostrou nesta terça-feira (12) que 7.319 pessoas estão, neste momento, contaminadas pelo novo coronavírus. São os considerados “casos ativos” na cidade, pessoas que tem potencial de transmitir o vírus e, consequentemente, a covid-19.

+ Leia mais: Empresário dono da rede de supermercados Rio Verde morre vítima da covid-19

Curitiba registrou 743 novos casos de covid-19 e 12 mortes. Cinco desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são seis homens e seis mulheres, com idades entre 29 e 78 anos. Do total de pessoas que morreram, dez tinham algum fator de risco para complicações da covid-19. Até agora são 2.389 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 118.044 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 108.336 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

+ Veja também: Após inauguração de fábrica gigante, empresa anuncia 200 vagas de trabalho

UTIs do SUS

Nesta terça-feira (12), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 80%. No momento restam 76 leitos livres.

Números da covid-19 em 12 de janeiro

743 novos casos confirmados

12 novos óbitos (5 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 118.044

Casos Ativos – 7.319

Recuperados – 108.336

Óbitos – 2.389