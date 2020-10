A cidade de Curitiba registrou, neste sábado (31), 393 novos casos de covid-19 e cinco mortes de moradores de infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Dos novos óbitos, quatro ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são quatro homens e uma mulher, com idades entre 50 e 81 anos. Todos estavam internados em hospitais de Curitiba.

Até agora são 1.480 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 52.889 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 47.647 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 3.762 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Este número segue aumentando, o que preocupa as autoridades de saúde da capital.

A taxa de ocupação dos 285 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 é de 76%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 69 leitos livres.

No Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou, também neste sábado, neste sábado (31) mais 747 casos confirmados e 10 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 211.245 casos e 5.165 mortos em decorrência da doença.

595 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 483 pacientes em leitos SUS (243 em UTI e 240 em leitos clínicos/enfermaria) e 112 em leitos da rede particular (37 em UTI e 75 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 889 pacientes internados, 394 em leitos UTI e 495 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Todos as pessoas que morrera estavam internadas. São quatro mulheres e seis homens, com idades que variam de 27 a 96 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 2 de setembro e 31 de outubro. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ponta Grossa (3), Bandeirantes (2), Piraquara (2), além de um óbito em cada um dos seguintes municípios: Piên, Piraí do Sul e São José dos Pinhais.