Curitiba confirma o registro de 25 novos casos de novo coronavírus, contabilizando 879 pacientes infectados desde o início da pandemia. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (19), na atualização do boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ainda de acordo com o informe, nenhuma morte em decorrência da doença foi confirmada na capital nas últimas 24 horas, fazendo com que o total de óbitos permanecesse em 34.

Outro dado confirmado nesta tarde, foi o aumento do número de pessoas que já venceram a doença: 633 pacientes estão já recuperados e liberados do isolamento social. Curitiba ainda investiga 241 casos e já descartou 1.8215 suspeitas de covid-19.

Segundo a SMS, desde o dia 11 de março, além das 34 mortes confirmadas, outros 231 óbitos foram investigados: 226 foram descartados e mais cinco ainda aguardam o resultado dos exames.

Nos hospitais

Curitiba tem hoje 70 pessoas internadas em hospitais públicos e privados com diagnóstico confirmado de covid-19. Delas, 33 estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e sete estão em estado mais grave, fazendo uso de ventiladores mecânicos para respirar.

Entre casos confirmados e suspeitos, a taxa de ocupação dos 207 leitos de UTI SUS exclusivos para coronavírus em Curitiba é de 46% nesta terça-feira. Esses leitos fazem parte de um total de 237 previstos para pacientes com sintoma ou que testaram positivo para doença. As unidades restantes, segundo a SMS, serão ativadas conforme a evolução dos casos.

Covid-19 em números

879 casos confirmados

633 recuperados

34 óbitos

1.821 casos descartados

241 casos em investigação

Coronavírus no Paraná

Dados da Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) informam 120 novos casos de covid-19 e mais três óbitos nesta terça-feira (19). Com essa atualização, o Paraná registra 2.480 casos e 130 falecimentos. Do total de pessoas com diagnóstico confirmado, 1.526 já foram liberadas do isolamento e são consideradas recuperadas.

Conforme a Sesa, os três pacientes que morreram – duas mulheres e um homem -estavam internados. A idosa que faleceu nesta terça-feira, tinha 82 anos e morava em Londrina. A outra mulher, de 70 anos, de Siqueira Campos, morreu no último dia 15. O terceiro falecimento, também nesta terça-feira, foi de um homem de 55 anos, que residia em Rio Negro.

No total, 184 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2 (coronavírus), sendo que em 47 já há registro de mortes.

