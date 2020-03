A atualização do número de casos confirmados de novo coronavírus em Curitiba foi divulgada na tarde desta terça-feira (31), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os novos dados e a condição de saúde dos pacientes infectados foram informados pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e pela médica infectologista, Marion Burger, em transmissão feita pelo Facebook. Segundo a SMS, Curitiba tem atualmente 90 casos confirmados, 209 casos suspeitos, 553 descartados e 42 pessoas já recuperadas.

publicidade

LEIA MAIS – Pedir comida por delivery é seguro? Veja como se proteger do coronavírus

Evolução dos casos

Entre os pacientes confirmados até agora em Curitiba, 15 pessoas estão hospitalizadas, sendo sete em estado grave. A capital aguarda ainda os exames de 209 casos suspeitos, dentre eles, seis óbitos por sintomas respiratórios que podem ser decorrentes da Covid-19.

A SMS afirma que já descartou outros 14 óbitos por crises respiratórias, que testaram negativo para o novo vírus. O médico da UPA do Boqueirão Jamal Bark é um dos pacientes graves, mas a secretaria informa que o estado de saúde dele é estável.

No Paraná

De acordo com boletim divulgado na tarde desta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de pessoas com Covid-19 no Paraná chega agora a 185, com três mortes confirmadas. Ainda segundo a Sesa, 2960 casos foram descartados e há 521 em investigação. Pelos números da secretaria estadual, Curitiba contava com 10 novos casos nesta terça-feira.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇