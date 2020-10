O calor em Curitiba nesta quinta-feira (1º) não bateu o recorde de altas temperaturas, mas atingiu a marca de 33,6ºC por volta das 16h. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão era mesmo essa, com possibilidade de que a marcação nos termômetros ultrapasse os 34ºC.

O sol apareceu cedo na capital e, com essa “lua”, tinha gente aproveitando o início da tarde para renovar a carga de vitamina D no Parque Barigui. Por lá, o termômetro ao ar livre que fica na rotatória da Av. Cândido Hartmann marcou 33ºC por volta das 15h. Algumas cidades do Paraná passaram dos 40ºC.

O porteiro Cássio Benício, 43 anos, foi um dos que aproveitou a tarde quente para brincar no Barigui com o filho Fábio, que fez aniversário nesta quinta e completou 9 anos. Os dois treinavam lançamentos com a bola de futebol americano e as roupas eram praticamente de praia. Sem camisa, usando bermuda, boné e máscara, o porteiro contou que não se intimidou com o sol forte. “A gente vai aproveitando a medida do possível”, disse Benício.

Ele também aponta que sai para passear tomando os cuidados necessários contra o coronavírus. “Em todos os lugares, a gente está fazendo o que é mandado. Manter o distanciamento, cuidados com a higiene, lavagem das mãos. Isso é importante. E cada um mantendo seu espaço”, alertou.

Acima dos 40º C

Além Curitiba, que registrou calor e do sol forte nesta quinta-feira, com as temperaturas acima dos 33ºC, outras cidades do Paraná também esquentaram, principalmente no Oeste e Noroeste.

De acordo com o Simepar, os locais onde as temperaturas passaram dos 40ºC foram Capanema (40,9ºC), Cerro Azul (40,1ºC), Foz do Iguaçu (40,6ºC), Loanda (41,4ºC), Palotina (40,8ºC) e Santa Helena (40,3ºC).

Ainda conforme a meteorologia, a tarde foi de tempo estável em todo o estado, com umidade relativa do ar abaixo dos 30%.