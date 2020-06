Um dia após anunciar um protocolo com a adoção de bandeiras para determinar o nível de isolamento social e de restrições durante a pandemia, Curitiba confirmou 220 novos casos de covid-19 nesta quarta-feira (10), chegando a 1.619 curitibanos e moradores da cidade infectados com o novo coronavírus, desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMS), o salto no número de casos confirmados se deu pela soma dos testes feitos em farmácia aos dados oficiais – ao todo são 70 novos casos confirmados nas últimas 24 horas e mais 150 resultados positivos de testes do tipo IgM reagente, feitos em farmácias da capital.

Ainda de acordo com o boletim diário da SMS, Curitiba também registrou mais quatro mortes em decorrência da doença. Perderam a batalha para a covid-19, três mulheres e um homem, que residiam na capital paranaense. Uma das mulheres tinha 69 anos, hipertensão, diabetes e faleceu na terça-feira (9). Na mesma data morreu outra vítima, uma mulher de 89 anos, que tinha doença cardiovascular. Na última segunda-feira (8) veio a óbito uma idosa de 77 anos, com histórico de doenças crônicas. E nesta quarta também foi confirmado o resultado positivo para covid-19 de um homem de 77 anos, que morreu no início do mês, no dia 5. Com estas novas mortes, Curitiba chega a 67 óbitos por coronavírus.

Com o resultados dos testes feitos em farmácias, há mais de duas semanas, Curitiba também registrou o aumento no número de pessoas que já estão recuperadas, que passou para 1.211 nesta quarta-feira. Na cidade, ainda há 340 pessoas com suspeita da infecção por coronavírus e outros 2.305 casos já foram descartados.

Pacientes internados

Em Curitiba, 456 pessoas que testaram positivo precisaram ser internadas desde o dia 11 de março, número que representa 1/4 dos pacientes infectados. Na capital há hoje 138 pacientes internados com diagnóstico de covid-19, em hospitais públicos e privados e 56 deles estão hospitalizados em unidades de terapia intensiva (UTI).

A atual taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para covid-19 é de 63%. Estes leitos, de acordo com a SMS, são ocupados por pacientes que deram entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves e não apenas com casos confirmados de coronavírus.

Além das 67 mortes confirmadas até agora, outros 326 óbitos foram descartados e oito ainda aguardam o resultado dos exames.

