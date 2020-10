Curitiba começou a semana com mais nove mortes provocadas pela covid-19 e 332 novos casos confirmados de novo coronavírus entre seus habitantes, como mostra o boletim epidemiológico desta segunda-feira (19), que inclui dados do último domingo (18), quando não foram divulgadas atualizações pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Com isso, a cidade soma nesta pandemia 1.417 óbitos e 49.170 ocorrências da doença.

Não resistiram às complicações causadas pela covid-19 mais sete homens e duas mulheres que vivam em Curitiba. As vítimas tinham entre 39 e 83 anos e todas apresentavam doenças crônicas ou fatores de risco. Quatro delas faleceram nas últimas 48 horas e os outros óbitos aconteceram em datas anteriores.

De acordo com a SMS, Curitiba tem hoje 3.158 casos ativos – pessoas que testaram positivo para covid-19 e que são consideradas potenciais transmissoras da doença. No último boletim, divulgado no sábado (17), a capital tinha 3.100 casos ativos e há uma semana, o indicador mostrava 3.225 pacientes capazes de transmitir o vírus.

Entre os infectados com o novo coronavírus, 44.595 pacientes já estão sem sintomas e são considerados recuperados.

Nas UTIs

Nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba, a taxa de ocupação nos 285 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivos para covid-19 é de 80% nesta segunda. Segundo a prefeitura, há 58 leitos de UTI livres, que podem receber pacientes com coronavírus ou com síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

