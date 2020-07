A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou nesta terça-feira (30) 404 novos casos de infecção por coronavírus e mais três mortes causadas pela doença em moradores da cidade. As vítimas são dois homens, de 59 e 80 anos, e uma mulher de 50 anos. Os falecimentos ocorreram nos dias 5, 26 e 27 de junho. Um dos óbitos estava em investigação. Curitiba ainda segue nesta terça-feira (30) em Alerta Laranja.

Diferente dos dias anteriores, a prefeitura não realizou uma live via Facebook para anunciar os novos números da pandemia. O vídeo ao vivo não chegou a ser realizado porque a sede da prefeitura chegou a ficar sem luz por conta da passagem do ciclone bomba, que causou estragos na cidade e deixou milhares sem luz.

Com os novos registros já são 148 óbitos e 5.178 casos confirmados da infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia em Curitiba. Dentre os casos confirmados, 2.804 já estão recuperados. Curitiba investiga ainda outros 493 casos e já descartou 2.931.

A taxa de ocupação das UTIs do SUS exclusivas para Covid-19 na capital é de 78% dos 241 leitos – todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos para Covid-19 e não apenas os com casos confirmados.

Novas restrições do governo do estado

Nesta terça-feira (30), o governador Ratinho Junior anunciou medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus em sete regionais do estado. Além de Curitiba e região metropolitana, Cornélio Procópio, Toledo, Londrina, Cianorte, Cascavel e Foz do Iguaçu deverão manter em funcionamento apenas atividades essenciais a partir desta quarta-feira (1º).

Bares e restaurantes deverão funcionar apenas pelo sistema de delivery. O comércio geral, assim como shoppings, academias e salões de beleza deverão fechar. Supermercados podem funcionar das 7 às 21 horas, de segunda a sábado, com fechamento aos domingos.

E apesar do anúncio das novas medidas, Curitiba ainda segue nesta terça-feira em Alerta Laranja. Em vídeo, o prefeito de Curitiba Rafael Greca comentou as novas medidas. “Recebo com serenidade o decreto do governador. Vou aguardar sua publicação. É uma medida prudencial”, avaliou.

Em nota, a prefeitura de Curitiba disse que deve publicar ainda nesta terça-feira (30) um novo decreto que permite as adequações necessárias da cidade ao novo decreto estadual sobre a covid-19.