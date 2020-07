No dia em que o Governo do Estado anunciou uma nova quarentena em diversas cidades do estado, o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou um novo recorde de 1.536 casos positivos de Covid-19. Também foram confirmadas mais 36 mortes de ontem pra hoje, totalizando 636 desde o início da pandemia.

Com 22.623 casos de coronavírus, o Paraná já confirmou infectados em 357 das 399 cidades (141 com mortes). Todas as 36 mortes mais recentes (13 na Grande Curitiba) eram de pessoas internadas, sendo 25 homens e 11 mulheres, com idades entre 19 e 93 anos, que ocorreram entre o último dia 9 e esta terça-feira (30).

No momento são 756 pacientes internados com diagnóstico de Covid-19 – 271 deles em UTIs. Outros 852 internados aguardam resultados de exames, sendo 439 em terapia intensiva. A taxa de ocupação de UTIs no SUS é de 66% em todo o estado e o índice mais alto é na região leste, com 76%.

Novo decreto com medidas mais severas

Nesta tarde de terça-feira (30), o governador Ratinho Junior, o secretário de saúde Beto Preto e o diretor geral da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) anunciaram novas medidas para conter o avanço do coronavírus no Paraná. A partir desta quarta-feira (1º), fica determinado o fechamento de atividades não essenciais, como comércio, shoppings, academias e salões de beleza.

Bares e restaurantes deverão funcionar somente na modalidade de entrega. Os supermercados terão horário restrito de segunda a sábado, das 17 às 21 horas, e fechamento aos domingos.

As novas regras abrangem sete regionais do estado: Curitiba e região metropolitana, Cianorte, Cascavel, Cornélio Procópio, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo.