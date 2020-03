Estão abertas até às 23h59 domingo (29), as inscrições para a contratação emergencial de 358 enfermeiros e técnicos de enfermagem para a prefeitura de Curitiba. Trata-se de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para 140 enfermeiros e outros 218 técnicos de enfermagem. Quem quiser entrar deve correr, pois a classificação será por ordem de inscrição concluída. Lembrando que os candidatos devem ter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR).

publicidade

Segundo edital do PSS, para o cargo de enfermeiro, a remuneração será por hora trabalhada: R$ 25,65/hora. São requisitos: Curso Superior Completo – Graduação em Enfermagem, reconhecido pelo MEC e Registro no Coren/PR como Enfermeiro em situação regular.

Já para o cargo de técnico em enfermagem, o edital do PSS informa que a remuneração também ser por hora: R$ 16,91/hora. São requisitos: Ensino Médio completo acrescido de Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio

em Técnico de Enfermagem em Saúde Pública (Técnico de Enfermagem) e Registro no Coren/PR como Técnico de Enfermagem em situação regular.

Depois da inscrição…

Na segunda-feira (30) será publicada a classificação provisória. Os participantes do PSS poderão entrar com recurso on-line e a classificação final será divulgada na terça-feira (31). A expectativa de convocação para a entrega da documentação e contratação dos profissionais de saúde é dia 1º de abril.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇