O tempo segue sem muitas mudanças em Curitiba e região nesta quarta-feira (23), a não ser pelas temperaturas que ficam mais amenas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma massa de ar mais úmido mantém a instabilidade atmosférica presente e o céu nublado, com muitas nuvens. Com isso, as temperaturas não sobem tanto e há pouca variação nos termômetros entre a manhã e a tarde. O Litoral do Paraná deve ter umidade do ar ainda mais elevada.

Em Curitiba, nesta quarta, o mapa do Simepar aponta as temperaturas variando entre 17º C e 22º C. Segundo o Simepar, o céu nublado e o ar mais frio na capital deixam o tempo com características que não se parecem muito com a estação do verão. “O dia difere um pouco do que se espera para o verão. Com o ar mais carregado de umidade carregada pelos ventos do oceano e também entrando da região amazônica, há formação de muitas nuvens e elas bloqueiam o sol. Por isso, não esquenta tanto”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Ainda de acordo com o Simepar, não deve chover de forma significativa em Curitiba. Há previsão apenas de quedas de chuviscos isolados, em qualquer horário do dia. “Inclusive pela manhã”, aponta Braun.

Litoral

Nas praias do Paraná, a presença de umidade é mais elevada nesta quarta-feira, entre a Serra do Mar e as cidades litorâneas. A chance de chuviscos ocasionais e até mesmo chuva fraca é maior do que em Curitiba. Segundo o Simepar, também há pouca variação térmica e o dia não esquenta tanto.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura máxima prevista é de 26º C, com mínimas próximas dos 20º C.