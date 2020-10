Em Curitiba, 48.212 pessoas já foram infectadas com o novo coronavírus e outras 1.397 perderam suas vidas por covid-19 e suas complicações, desde o mês de março deste ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A atualização do boletim epidemiológico municipal, divulgada nesta quinta-feira (15), também revela o registro de mais 278 casos confirmados e seis novas mortes de moradores da capital nesta pandemia, quatro nas últimas 48 horas.

De acordo com o informativo, 2.958 pacientes que receberam diagnóstico de covid-19 estão hoje na fase ativa e de transmissão do novo vírus. Número que segue em queda e que na comparação com o boletim do dia anterior, que trazia 2.976 casos ativos, apresentou uma pequena variação. Ao contrário dos casos ativos, o total de recuperados subiu e atingiu a soma de 43.857 pessoas que já superaram a doença.

Novas mortes

Mais quatro mulheres e dois homens, com idades variando entre 56 e 90 anos, faleceram em Curitiba por covid-19. Conforme a SMS, quatro destas vítimas morreram nas últimas 48 horas e duas vieram a óbito em outras datas, que não foram informadas.

Ainda segundo a secretaria, todos estes pacientes receberam atendimento hospitalar e apenas um deles não tinha fator de risco para complicações causadas pela doença.

Leitos desativados nas UTIs

71%, essa é a atual taxa de ocupação nos 285 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a prefeitura, há 83 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital, que podem receber pacientes com coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

No boletim do dia anterior, Curitiba contava com 319 leitos de UTI, tinha taxa de ocupação de 66% e 105 leitos livres. Mas por conta da desaceleração da pandemia, a prefeitura da capital informou que desativou dez leitos de UTI SUS no Hospital Vitória na última quarta-feira (14). Nesta quinta (15), outros 24 leitos foram desativados na cidade – 14 no Hospital de Reabilitação e 10 no Hospital de Clínicas.

