Boletim deste sábado (21) da prefeitura de Curitiba apontou que a cidade registrou 1.380 novos casos de covid-19 e mais oito mortes pela doença. Com estes dados, Curitiba alcança 1.621 mortes causadas por coronavírus desde o começo da pandemia. No Paraná, são 14 mortes e mais 1,7 mil casos confirmados neste sábado.

O número total de casos é de 66.819. O número de recuperados da doença é de 55.561.

As novas vítimas, segundo a prefeitura, são quatro homens e quatro mulheres, com idades entre 58 e 92 anos, com algum fator de risco para complicações da covid-19. Todos estavam internados.

UTIs têm 85% de lotação

A taxa de ocupação dos 324 leitos SUS exclusivos para covid-19 está em 85%, sendo assim são 48 leitos de UTI livres na cidade.

